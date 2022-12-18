سعر الذهب اليوم في الأردن الوكيل 18 ديسمبر 2022 يشهد سعر الذهب في الأردن اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022، ارتفاعا كبيرا داخل الأسواق المحلية الأردنية.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن

جاء سعر الذهب عيار 24 في الأدرن 40.55 دينار، ما يعادل 57.17دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 في الأردن:

فيما جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان 37.17 دينار ما يعادل 52.40 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن

ويصرف الذهب جرام الذهب عيار 21 في الأردن 35.48 مقابل الدينار الأردني أي ما يعادل 50.02 دولار.

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سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن

سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن: 30.41 دينار، ما يعادل 42.88 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 23.65 دينار، ما يعادل 33.35 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 12 في الأردن: 20.27 دينار، ما يعادل 28.58 دولار.

سعر أوقية الذهب في الأردن

شهد سعر أوقيىة الذهب في الأردن ارتفاعا حيث جاء سعر أوقية الذهب في عمان1.261 دينار، ما يعادل 1.778دولار.

سعر الجنيه الذهب في الأردن: 283.85 دينار، ما يعادل 400.18دولار.

سعر كيلو الذهب في الأردن: 40.548 دينار، ما يعادل 57.167 دولار.

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