إليك أسباب استقالة الإعلامي عبد العزيز النصر

سببب استقالة الإعلامي عبد العزيز النصر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن استقالة الإعلامي عبد العزيز النصر من شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

وكتب النصر عبر حسابه الشخصي على منصة "تويتر": " بسم الله الرحمن الرحيم.. متابعيني الأعزاء، يؤسفني أن أطلعكم على خبر استقالتي من مجموعة بي إن الإعلامية".

وأضاف،: "وذلك بعد مسيرة امتدت لما يقارب ١٠ سنوات !.. ربما التوقيت غير مناسب للحديث عن أي تفاصيل الآن سنتركها للاحقاً".

بسم الله الرحمن الرحيم



متابعيني الأعزاء،،



يؤسفني أن أطلعكم على خبر استقالتي من مجموعة بي إن الإعلامية، وذلك بعد مسيرة امتدت لما يقارب ١٠ سنوات !



ربما التوقيت غير مناسب للحديث عن أي تفاصيل الآن سنتركها للاحقاً



شكراً لبي إن ولكل من فيها على كل شئ💜



والله ولي التوفيق،، — عبدالعزيز النصر (@aazizalnasr) December 17, 2022

وتابع،:"أعلم كم هو مهم بالنسبة لكم معرفة كل شيء وهذا حقكم، وكما هو حقي في التفسير وبمنتهى الشفافية.. كل شيء سيأتي تباعاً".

وقال،: "أنا رجل شجاع، وسأقول الحق، بعد أيام قليلة كل شيء سيتضح لكم بإذن الله".

متابعيني الكرام،



أعلم كم هو مهم بالنسبة لكم معرفة كل شئ وهذا حقكم، وكما هو حقي في التفسير وبمنتهى الشفافية.



كل شئ سيأتي تباعاً،

أنا رجل شجاع، وسأقول الحق،

كما تعودت الشجاعة في كل خطوة في حياتي ولا أخاف إلا وجهه.



بعد أيام قليلة كل شئ سيتضح لكم بأذن الله ♥️



تحية من القلب لكم ♥️ — عبدالعزيز النصر (@aazizalnasr) December 17, 2022

بينما شكر الإعلامي عبد العزيز نصر شبكة قنوات "بي إن سبورت"، وكل من فيها على كل شيء، مشيراً إلى أنه سيكشف خلال أيام قليلة أسباب الاستقالة.

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وعن سبب الاستقالة أنه يدرس قبول بعض العروض المقدمة له من قبل عدد من القنوات التلفزيونية، بحسب المنصات الإعلامية الرياضة، ولكنه لم يؤكد حتى اللحظة.

عبد العزيز النصر

عبد العزيز بن حمد النصر إعلامي قطري، ولد عام 1986، يحمل الجنسية القطرية، ودرس في كلية المجتمع بدولة قطر، وشارك في عمل البرامج الوثائقية والتقارير الرياضية في قناة الجزيرة.

بينما انتقل بعدها إلى اللجنة الداعمة للعمل والتطوير التلفزيوني، التي أسست تلفزيون قطر الجديد، حتى عام 2010 وبعدها إلى الجزيرة الرياضية عام 2012.

وبعد تأسيس شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، عمل بها لما يقارب 10 سنوات، وتعرض لحادث مروري وقام بإجراء عمليات متتالية.

أعمال عبد العزيز النصر

ويُذكر أنه حصل على جائزة النجمة الذهبية الخليجية كأفضل مقدم رياضي عن دولة قطر من قبل الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي.

ويعتبر من أبرز من أبرز مقدمي الأستوديوهات التحليلية على شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وبالأخص الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا

وكان ضمن الفريق الإعلامي للقناة لتقديم الأستوديوهات التحليلية لعدد من مباريات كأس العالم قطر 2022.

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وشبكة "بي إن سبورتس" التلفزيونية، تأسست في الدوحة بقطر، عام 2015، وتقدم مجموعة متنوعة من القنوات المشفرة مثل باقة "بي إن سبورت" العربية، وقنوات الأفلام والترفيه.