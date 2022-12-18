ميسي أم مبابي.. من يرفع الكأس الذهبية في نهائي مونديال قطر 2022؟ من المقرر أن تقام مباراة الأرجنتين وفرنسا اليوم الأحد 18-12-2022 في نهائي كأس العالم 2022.

ويتطلع منتخب الأرجنتين للفوز على نظيره الفرنسي لتكون المرة الثالثة التي يحصل بها على اللقب بعد الفوز به عامي 1978 و1986، غير أن الهزيمة ستكون الرابعة للتانجو في نهائي كأس العالم، ليعادل رقم ألمانيا كأكثر فريق خسر نهائي كأس العالم في التاريخ.

وكان منتخب الأرجنتين خسر المباراة النهائية في 3 نسخ لكأس العالم أعوام 1930 أمام أوروجواي، و1990 و2014 أمام ألمانيا، فيما خسر المانشافت 4 مرات أعوام 1966 و1982 و1986 و2002.

من يرفع الكأس الذهبية في نهائي مونديال قطر 2022

ويسعى المنتخب الفرنسي للفوز في على نظيره الارجنتيني ليصبح ثالث منتخب يفوز بكأس العالم مرتين متتاليتين، بعد إيطاليا (1934 و1938) والبرازيل (1958 و1962).

ولم تخسر فرنسا في آخر 10 مباريات في كأس العالم ضد دول أمريكا الجنوبية، حيث حققت 6 انتصارات و4 تعادلات، ورغم ذلك فإن آخر هزيمة كانت على يد الأرجنتين، حين خسروا 2-1 في دور المجموعات عام 1978.

وفي مباراة الاجرنتين بقيادة ميسي وفرنسا سيكون قائد منتخب الأرجنتين ليو ميسي أكثر لاعب شارك في تاريخ كأس العالم بواقع 26 مباراة، متفوقا على الألماني لوثار ماثيوس.

ويمكن لميسي أن يصبح أيضًا أول لاعب يسجل في دور المجموعات، دور الـ16، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي في نسخة واحدة من البطولة.

ويتوقع بعض المحللين فوز الارجنتين على فرنسا فيما يتوقع البعض الآخر فوز فرنسا على الارجنتين نظرا لتاريخها الحافل.

تشكيلة الأرجنتين المتوقعة ضد فرنسا

من المتوقع أن تكون تشكيل منتخب الارجنتين ضد نظيره فرنسا بالشكل الآتي وفق ما نشرت مؤسسات وصفحات رياضية:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماركوس أكونيا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - ليساندرو مارتينيز - ناهويل مولينا.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - رودريجو دي بول - إنزو فرنانديز.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - ليونيل ميسي.

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القنوات الناقلة لـ مباراة الأرجنتين وفرنسا في كأس العالم قطر 2022

يتم نقل مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تعتبر مجموعة قنوات بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

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