خريشة يدعو إلى وقف الاعتقال السياسي بالضفة والتوحد لمواجهة جرائم الاحتلال

دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، السلطة في الضفة إلى وقف الاعتقال السياسي والتوحد في مواجهة الاحتلال.

وقال خريشة: "نكرر دائما بأن أوقفوا الاعتقال السياسي وملاحقة بعضنا، فهو عار وأذى لشعبنا وقضيته ونخبه".

وأكد على ضرورة التوحد في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا ومقدساته.

وأضاف: "لا أحد يسعى للانقلاب أو إيجاد بدائل، وما يريده شعبنا سلطة محترمة تمثل إرادته وانتخابات لاختيار قيادة جماعية لكل أطيافه".

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، حملات الاعتقال السياسي ضد الطلبة والأسرى المحررين والنشطاء، والتي تصاعدت بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة، تزامناً مع الذكرى الخامسة وثلاثين لانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس.

واستنكرت لجان ومراكز حقوقية الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة السلطة بالضفة وانتهاكاتها بحق المواطنين، وطالبت بالتوقف عن الاعتقال السياسي والإفراج عن كافة المعتقلين.