حماس تنعى ليث شبيلات وتذكر مناقبه

نعت حركة حماس إلى شعبنا الفلسطيني، والشعب الأردني، وأمتنا العربية والإسلاميّة المهندس ليث فرحان شبيلات ( أبو فرحان) النائب في مجلس النوّاب الأردني - سابقا-، ونقيب المهندسين الأردنيين- سابقا- الذي توفّاه الله عن عمر يناهز الثمانين عامًا.

وقالت حركة حماس في بيان نعي اليوم الإثنين، إن المهندس شبيلات قضى عمره في خدمة وطنه، ومدافعًا عن ثوابت الأمة وقضاياها، وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينيّة، داعمًا لمقاومتها الباسلة ضد الاحتلال الصهيوني.

وأضافت: نفتقد بوفاته علمًا سياسيًا ونقابيًا من أعلام الأردن والأمة كافة، وصوتا حرّا في الدفاع عن المقاومة وقيم الأمة وهويتها وتطلعاتها، سائلة الله أن يلهم أهله وذويه وأصدقاءه وتلاميذه ومحبّيه جميل الصبر، وحسن العزاء.