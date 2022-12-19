إليك رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية شهر ديسمبر 2022، عبر الاستعلام الحكومي في غزة، حيث من المقرر الإعلان عن موعد صرف المنحة خلال الساعات القليلة القادمة.

ومع بداية كل شهر يتساءل المواطنون عن موعد و رابط صرف المنحة القطرية، لأنها تعتبر مصدر رزق لكثير من الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

موعد صرف المنحة القطرية شهر 12- 2022

كشفت مصادر إعلامية اقتصادية فلسطينية، عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة عن شهر 12 ديسمبر 2022 من اللجنة القطرية.

بينما أكدت المصادر الاقتصادية، أن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 12 سيكون الأسبوع المقبل.

متوقعة المصادر أن تعلن اللجنة القطرية قبلها بيومين.

رابط فحص منحة قطر 100 دولار شهر 12

ونضع لكم نحن في "الرسالة نت" رابط فحص منحة قطر 100 دولار شهر 12 من خلال اضغط هنا.

ويبلغ عدد مراكز توزيع منحة قطر 100 دولار على العائلات المستورة والمتعففة نحو 300 محل تجاري ومركز، وفق اللجنة القطرية.

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بينما تقدم مبلغ مئة دولار إلى 100 ألف أسرة من مختلف المحافظات في قطاع غزة.

ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المنحة القطرية عقب الإعلان الرسمي من الجهات المختصة.

حيث يوجد هناك معايير يتم بناءً عليها وضع هذه الأسماء كي تحصل على المساعدة المالية الشهرية من دولة قطر.

تصاريح العمال والمنحة القطرية

ويُذكر أن المتحدث باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، عزيزة الكحلوت، قالت :" إن المنحة القطرية تصرف للأسر التي ليس لها مصدر ثابت من جهات حكومية أو قطاع خاص".

وفيما يخص العمال الذين حصلوا على تصريح عمل في الداخل المحتل ولم يستفد منه وأعاد التصريح لوزارة العمل.

تقوم وزارة العمل بإرسال الكشوفات لوزارة التنمية الاجتماعية حتى يتم اعتمادهم في المنحة القطرية.

بينما نوهت إلى أنه جرى توقيف تسليم المسافرين وأسمائهم مدرجة في المنحة القطرية لحين عودتهم من السفر.

وأشارت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة إلى أن من يواجه مشكلة في الكود عليه التواصل على الرقم المجاني 1700277277.

لأن موضوع الكود متعلق بالأمم المتحدة وتتكفل بإرساله للمستفيدين وليس وزارة التنمية.

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