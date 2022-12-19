تعرف على سبب إهداء أمير قطر "البشت" لميسي بعد فوزه، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو للاعب الأرجنتيني ليوني ميسي، بعد فوزه بمونديال قطر 2022، وهو يرتدي العباءة العربية "البشت".

وأهدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد "البشت" لليونيل ميسي، بعد تتويجه ببطولة كأس العالم 2022، على استاد لوسيل بالدوحة.

وتُعتبر العباءة التقليدية العربية "البشت"، هدية رمزية من الرموز التي تمثل العادات والتقاليد الخليجية المعروفة.

أمير قطر يهنئ الأرجنتين

هنأ الشيخ تميم بن حمد عبر حسابه الشخصي تويتر المنتخب الأرجنتيني بعد فوزه على المنتخب الفرنسي، بعد انتهاء حفل التكريم.

وقال،"أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم، ولمنتخب فرنسا وصافة البطولة، وأشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع."

وتابع، "والجماهير التي شجعتهم بحماس".

وختم حديثه، "ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا".

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ما هو البشت؟

يطلق على البشت أسماء عدة ومنها "المِشلح" أو "الثوب" وهو من الأزياء التي يرتديها الرجال في دول الخليج العربي في المناسبات الرسمية والأعياد الدينية وحفلات الزواج والخطوبة.

وتتم حياكة البشت الخليجي من الوبر الناعم ثم يتم تركيب الكرمة عليه وهو الشريط المزخرف على جانبي الصدر والرقبة من الخلف، وهي المنطقة التي تتميز باللون الذهبي.

ردود الفعل على ارتداء ليونيل ميسي العباءة

وعلق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ارتداء اللاعب الأرجنتيني للعباءة العربية "البشت"، بعد تتويجه بالكأس.

وقالت سحر :"هنيئاً لميسي تكريمه بالبشت العربي الاصيل لو كانت البطولة مقامة في بريطانيا و كرم ملكها تشارلز ميسي بتاج او وشاح النبلاء لما رأيتم معترض واحد".

وتابعت، :"بل على العكس ستكون لقطة الموسم المسألة بكل اختصار ان الخليجي معتز بثقافته و تاريخه وهذا يولد عند البعض حساسية نظراً لشعورهم بنقص كبير".

هنيئاً لميسي تكريمه بالبشت العربي الاصيل



لو كانت البطولة مقامة في بريطانيا و كرم ملكها تشارلز ميسي بتاج او وشاح النبلاء لما رأيتم معترض واحد، بل على العكس ستكون لقطة الموسم



المسألة بكل اختصار ان الخليجي معتز بثقافته و تاريخه وهذا يولد عند البعض حساسية نظراً لشعورهم بنقص كبير. pic.twitter.com/hj26JtY80T — سحر MBS (@saharalqatan) December 19, 2022

وأضافت لانا عبر تويتر:"كبرت قطر في أعين العالم لأنها حققت نجاحها المبهر دون أن تتنازل عن قيمها، رافضة كل ما هو مناف لتقاليدها و عقيدتها".

"بدأت كأس العالم بالقرآن وختمته بالكوفية و العباية العربية يرتديها ميسي في لقطة خالدة" .

"ليفُز من شاء بالكأس .. قطر فازت بالتاريخ.. شكرا قطر".

كبرت #قطر في أعين العالم لأنها حققت نجاحها المبهر دون أن تتنازل عن قيمها ، رافضة كل ما هو مناف لتقاليدها و عقيدتها .

بدأت كأس العالم بالقرآن وختمته بالكوفية و العباية العربية يرتديها #ميسي في لقطة خالدة .

ليفُز من شاء بالكأس .. قطر فازت بالتاريخ❗️#شكرا_قطر 🇶🇦 — lana (@lanahamadneh) December 19, 2022

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