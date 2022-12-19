الأمير القطري في زيارة عاجلة للأردن بعد إنتهاء المونديال

الأمير القطري يصل الأردن في زيارة عاجلة بعد إنتهاء المونديال.. أعلنت وسائل إعلام أردنية عن وصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المملكة غداً الثلاثاء.

وقالت إن وفد المقدمة وصل إلى العاصمة عمان، اليوم الإثنين، تحضيراً لزيارة أمير قطر وذلك للمشاركة في مؤتمر بغداد.

ويرافق الشيخ تميم بن حمد، وفد يضم وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

تستضيف المملكة الهاشمية الأردنية مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، في نسخته الثانية والذي سيعقد في المملكة، يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2022.

وجاء ذلك لدعم العراق ودعم الأمن والاستقرار فيها.

المشاركين في مؤتمر بغداد

بينما يشارك في المؤتمر عدد من قادة وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية، وتشمل الدول المشاركة جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى دولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، والجمهورية التركية، وجمهورية إيران الإسلامية.

وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

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ضيوف مؤتمر بغداد

ويحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمرسفراء الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن المعتمدين لدى المملكة.

بينما جاء ذلك بناءً على القرار الصادر عن المؤتمر الأول الذي عُقد في شهر آب عام 2021 في بغداد.

وكان بدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحضورهما.

الجيش الأردني يعلن اعتزامه نشر قوات وآليات عسكرية على طريق مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة #عمان استعدادا لانطلاق مؤتمر "#بغداد للتعاون والشراكة" الثلاثاء المُقبلhttps://t.co/7yURQiDbYY pic.twitter.com/8YpOevH1LV — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 18, 2022

بينما كان ذلك تأكيداً على دعم العراق وسيادته وأمنه واستقراره، ولتطوير آليات التعاون معه بما يعزز الأمن والاستقرار ويسهم في عملية التنمية في المنطقة.

ومن المقرر بعد نهاية مؤتمربغداد للتعاون والشراكة أن يأتي رئيس فرنسا ماكرون في زيارة رسمية للملكة.

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ويُذكر أن حذرت الحكومة الأردنية، بـ"التعامل بحزم" مع من يرفع السلاح في وجه المملكة وممتلكاتها الخاصة، بعد قتل نائب مدير أمن معان.

وأصيب اثنان من أفراد الأمن، ضمن موجة احتجاج على الرفع المستمر لأسعار المحروقات.

في حين عاد الهدوء إلى محافظات جنوب الأردن، بعد أحداث دامية وقعت في مدينة الحسينية، جنوب الأردن.

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