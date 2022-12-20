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اقتحم الوقائي منزله قبل أيام

اشتباكات خلال محاصرة الاحتلال منزل مطارد ببيت لحم

الأسير المحرر عياد الهريمي
الأسير المحرر عياد الهريمي
سبورت سبورت

الرسالة نت

خاض مقاومون فلسطينيون، فجر الثلاثاء، اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال أثناء محاصرتها منزل مطارد في منطقة واد معالي ببيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت بيت لحم وحاصرت منزل الأسير المحرر عياد الهريمي، لكنها تعرضت لوائل كثيف من رصاص المقاومين.

وأضافوا أنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة في المنطقة، بينما دفع الاحتلال بتعزيزات كبيرة.

وأشاروا إلى أن الهريمي كان مطلوبا لجهاز الأمن الوقائي، والذي اقتحم منزله قبل عدة أيام، واعتدوا على عائلته بإطلاق قنابل الغاز تجاه منزلهم.

يتبع..

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