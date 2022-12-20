اشتباكات خلال محاصرة الاحتلال منزل مطارد ببيت لحم

خاض مقاومون فلسطينيون، فجر الثلاثاء، اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال أثناء محاصرتها منزل مطارد في منطقة واد معالي ببيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت بيت لحم وحاصرت منزل الأسير المحرر عياد الهريمي، لكنها تعرضت لوائل كثيف من رصاص المقاومين.

وأضافوا أنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة في المنطقة، بينما دفع الاحتلال بتعزيزات كبيرة.

وأشاروا إلى أن الهريمي كان مطلوبا لجهاز الأمن الوقائي، والذي اقتحم منزله قبل عدة أيام، واعتدوا على عائلته بإطلاق قنابل الغاز تجاه منزلهم.

قوات الاحتلال تطلب من أحد المحاصرين داخل منزل في بيت لحم بتسليم نفسه. pic.twitter.com/LraWhAXPrd — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 20, 2022

تجدد إطلاق النار في محيط المنزل المحاصر بمدينة بيت لحم. pic.twitter.com/lnOyux6bPx — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 20, 2022

جانب من آخر الاشتباكات المسلحة الدائرة الآن بين مقاومين وقوات الاحتلال بمدينة بيت لحم. pic.twitter.com/AnSJJsOVJb — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 20, 2022

يتبع..