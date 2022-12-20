نعي وطني للشهيد القائد ناصر أبو حميد

نعت الفصائل الفلسطينية، الشهيد القائد ناصر أبو حميد الذي ارتقى في مستشفى (إسرائيلي) بعد تعرضه لإهمال طبي متعمد من قبل سلطات الاحتلال.

وأكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن استشهاد الأسير القائد ناصر أبو حميد جريمة كبيرة يرتكبها الاحتلال بحق الأسير والأسرى والشعب الفلسطيني.

وشدد قاسم، اليوم الثلاثاء على أن سياسة الإهمال الطبي تكشف مدى إرهاب ونازية مصلحة السجون الصهيونية بحق الأسرى.

وبين أن هذه الجريمة يجب أن تواجه بتصعيد حقيقي للنضال الوطني لوقف سياسة الإهمال الطبي الإجرامية.

وأوضح الناطق باسم الحركة أن الشهيد أبو حميد قاتل حتى الرمق الأخير، ومثّل الشعب الفلسطيني بالتضحية الكبيرة والإصرار على التمسك بكل تفاصيل الوطن.

وأكد أن الحركة تضع قضية الأسرى على رأس سلم أولوياتها، وتؤكد أن حل قضية الأسرى هي بكسر القيد عنهم وليس فقط بتحسين أوضاعهم المعيشية داخل السجون.

ونوه قاسم بأن حماس قدمت تضحيات عظيمة للإفراج عن الأسرى كما حدث في صفقة وفاء الأحرار، وهي تخوض صراعا مستمرا لعقد صفقة جديدة، وهو ما تم التعبير عنه في مهرجان الانطلاقة الأخير في خطاب قائد الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار.

فيما حمّلت حركة الجهاد الإسلامي، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اغتيال أبو حميد وتداعيات هذه الجريمة.

وطالبت في بيان لها، المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف إلى جانب الأسرى، وتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه هذه الجريمة الكبيرة، والعمل الجاد والحقيقي على لجم عدوان مصلحة السجون وحماية الأسرى والأسيرات من القتل المتعمد بحقهم.

كما نعت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين في بيانات منفصلة، الشهيد أبو حميد، وحملتا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتياله.

ونعت فصائل وجهات حكومية وسياسية وشخصية ومجتمعية الأسير أبو حميد.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مختلف محافظات الوطن بالضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، عن إضراب شامل حدادًا على روح الشهيد أبو حميد.

وقررت الفصائل بغزة فتح بيت عزاء للشهيد أبو حميد.