الاحتلال يقر الميزانية الأكبر لتهويد القدس

رفعت بلدية الاحتلال (الإسرائيلي) في مدينة القدس المحتلة ميزانية تهويد المدينة في عام 2023 المقبل بنحو مليار شيقل إضافي.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن اللجنة المالية التابعة للبلدية صادقت، أمس، على زيادة "ميزانية التطوير" في العام المقبل لتصل إلى 6 مليارات شيقل، في زيادة وصلت إلى 20% مقارنة بالعام الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن الميزانية المذكورة هي الأعلى لبلدية الاحتلال في القدس على الإطلاق، وسيتم استغلال المبلغ في عدة مجالات، بينها التعليم و"الرفاه" وتخطيط المدينة والاحتياجات الأمنية.

وتضم الميزانية الجديدة خططًا استراتيجية لتعزيز البناء الاستيطاني في المدينة عبر منح الحوافز للمستثمرين وشق الطرق حول المدينة وداخلها، ضمن خطة شاملة لتعزيز الوجود اليهودي في المدينة المحتلة.

وبلغت نسبة الزيادة على بند الاحتياجات الأمنية والطوارئ 143% عن العام الماضي، على خلفية سلسلة العمليات التي وقعت في القدس وكان آخرها عملية التفجير المزدوجة للعبوات قبل أسابيع، والتي أدت لمقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين.

كما تشمل الميزانية تطوير البنى التحتية، بالإضافة إلى تعزيز نظام الحماية عبر نشر المزيد من كاميرات المراقبة المتطورة وخاصة في الأماكن العامة.

المصدر: وكالة صفا