ردا على استشهاد القائد أبو حميد.. فصائل المقاومة تدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال

دعت فصائل المقاومة الفلسطينية جماهير شعبنا الفلسطيني لاعلان النفير العام والثورة في وجه المحتل وتصعيد المواجهة والاشتباك مع العدو الصهيوني في كافة المحاور؛ ردا على استشهاد الأسير القائد ناصر أبو حميد نتيجة الاهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال.

وقالت الفصائل في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "ننعي بكل فخر واعتزاز الشهيد الأسير القائد ناصر أبوحميد، الذي ارتقى شهيداً بفعل إجرام الاحتلال المتمثل بسياسة القتل العمد والإهمال الطبي".

وأضافت أن جريمة إغتيال القائد المقاوم الأسير ناصر أبو حميد تدلل على العقلية الصهيونية الاجرامية التي لا تؤمن إلا بالقتل و الارهاب.

وأكدت أن هذه الجريمة لن تمر دون حساب، ولن تغفر المقاومة هذه الجرائم النكراء.

وطالبت السلطة الفلسطينية بالتحرك العاجل ورفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية لملاحقة قادة الاحتلال الصهيوني لإرتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية.