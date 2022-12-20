لواء العامودي: ندعو أبناء الأجهزة الأمنية للالتحام مع المقاومين في الميدان

دعا أبو محمد قائد الإعلام العسكري في الذراع العسكري لشهداء الأقصى – لواء الشهيد نضال العامودي-، أبناء الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة؛ للالتحام مع المقاومين من أبناء كتائب الأقصى والقسام والسرايا وبقية الأذرع العسكرية المقاومة في الضفة المحتلة.

وقال أبو محمد في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "البندقية ليست ملكا لجهاز أو سلطة، بل هي إرث الشهيد ياسر عرفات والثورة الفلسطينية، ويجب أن توجه مع مقاومينا لمكانها الصحيح، المتمثل في صدر العدو".

وأضاف: "لتتوحد بنادق القسام والسرايا والأقصى، وتوجه صوب العمق (الإسرائيلي) بالعمليات الاستشهادية التي أصبحت ضرورية ولا خطوط حمراء فيها".

وأكدّ أبو محمد أن العدو يجب أن يدفع ثمن جرائمه ضد أبناء شعبنا.

وفي السياق، أشار قائد الإعلام العسكري بلواء العامودي، أنّ عائلة القائد الشهيد ناصر أبو حميد مثلّت عنوانا في الوحدة الميدانية بين قوى المقاومة، عبر نجليها القائدين الشهيد القسامي عبد المنعم الذي استشهد عام 1994 بعد تصفيته لضابط المخابرات نوعيم كوهين، ثم شقيقه الذي أكمل دربه القائد ناصر أبو حميد ابن كتائب شهداء الأقصى وأحد مؤسسيها في فلسطين.

وبين أبو محمد أن هذه الوحدة المجسدّة في العائلة هي الطريق الحقيقي والوحيد الذي سيمرغ أنف العدو في التراب.

ونبه إلى أن استشهاد الأسير أبو حميد تعد جريمة اغتيال واضحة وممنهجة بكل المعاني، وتضاف لجرائم الاحتلال المستمرة ضد أبناء شعبنا في غياهب السجون، تبعا لتوصيفه.