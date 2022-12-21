الاحتلال يقرر احتجاز جثمان الشهيد ناصر أبو حميد

قرر وزير جيش الاحتلال (الإسرائيلي) بيني غانتس، صباح الأربعاء، احتجاز جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، وعدم تسليمه إلى عائلته.

وذكر موقع "0404" العبري، أنه "بعد تقييم الوضع، وبناء على توصية المسؤولين الأمنيين، قرر غانتس احتجاز جثة أبو حميد".

وقال الموقع إن عدم تسليم جثمان الشهيد أبو حميد يأتي "وفقًا لقرار مجلس الوزراء بشأن احتجاز الجثث لغرض إعادة الأسرى والمفقودين".

وفي تعقيب للناطق باسم حركة حماس حازم قاسم على رفض الاحتلال تسليم جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، قال إن الاحتلال يضاعف من حجم وفظاعة جريمة اغتيال الأسير ناصر ابو حميد عبر الإهمال الطبي المتعمد، بقرار منع تسليم جثمانه لأهله لوداعه ودفنه.

وأضاف أن قرار الاحتلال يعتبر مخالفة لأبسط القوانين والأعراف الدولية وانتهاك لكل معايير حقوق الانسان، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتصرف بمنطق إرهابي وسلوك نازي واضح، وانحطاط أخلاقي غير مسبوق.

وأوضح قاسم أن هذا القرار يؤكد عجز كل المنظومة الدولية عن إجبار الاحتلال على أبسط الأمور.

يذكر أنه باحتجاز جثمان الشهيد أبو حميد؛ يرتفع عدد جثامين الشهداء الأسرى المحتجزة لدى الاحتلال إلى 10.