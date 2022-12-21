لحاجتها للعملة.. مصر تحدد كمية الدولارات المسموح الدخول بها من المطار

لحاجتها للعملة.. مصر تحدد كمية الدولارات المسموح الدخول بها، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تحديد كمية الدولارات المسموح الدخول بها من مطار القاهرة.

وأعلنت وسائل إعلام مصرية عن كمية الدولارات أو العملة التي يستطيع الشخص الدخول بها من مطار القاهرة الدولي.

وقال مدير عام الجمارك في مطار القاهرة، إن "إنه لا يوجد حد أقصى للدولارات المسموح بدخول الشخص بها من المطار".

كمية العملة المسموحة

تابع في مداخلة صوتية عبر برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب عبر قناة "أم بي سي" مصر، أنه لا يوجد حد اقصى ولو بالملايين.

وأوضح أن "لا يوجد حد أقصى ولو بالملايين، إحنا عايزين عملة للبلد، مفيش مشكلة، بشرط وحيد وهو الإفصاح".

وأضاف أن " بنعمل إقرار عملة يكون من نسختين، نسخة ترسل إلى وحدة غسل الأموال، لمتابعة أي نشاط غير طبيعي".

بينما نوه على "وجود نسخة مع الشخص وتكون حماية له من حاجات كثيرة مثل حالة خروجه مرة أخرى".

وجاءت أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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أسعار العملات في مصر

سعر صرف الريال القطري أمام الجنيه 6.80 جنيه

سعر صرف اليورو أمام الجنيه 26.31 جنيه

سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه 30.5 جنيه

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه 6.85 جنيه

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه 80.84 جنيه

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه 6.74جنيه

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