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اللجنة القطرية تعلن موعد صرف المنحة للأسر المتعففة في غزة

اللجنة القطرية تعلن موعد صرف المنحة للأسر المتعففة في غزة
اللجنة القطرية تعلن موعد صرف المنحة للأسر المتعففة في غزة
سبورت سبورت

الرسالة نت-غزة

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر ديسمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس الموافق 22/12/2022م.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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