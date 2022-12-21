رابط الفحص.. الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر 12

رابط الفحص.. بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 12 غدا الخميس، يتساءل المواطنون في قطاع غزة عن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر ديسمبر 2022.

ومن المقرر أن تبدأ عملية صرف دفعة شهر ديسمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس الموافق 22/12/2022م.

ويتزامن صرف المنحة القطرية 100 دولار دوماً مع دخول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، والذي يتلوه مباشرة الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية.

موعد صرف المنحة القطرية شهر 12- 2022

أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر ديسمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، بدءا من يوم غد الخميس.

وأوضح العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

رابط فحص منحة قطر 100 دولار شهر 12

ونضع لكم نحن في "الرسالة نت" رابط فحص منحة قطر 100 دولار شهر 12 من خلال اضغط هنا.

ويبلغ عدد مراكز توزيع منحة قطر 100 دولار على العائلات المستورة والمتعففة نحو 300 محل تجاري ومركز، وفق اللجنة القطرية.

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بينما تقدم مبلغ مئة دولار إلى 100 ألف أسرة من مختلف المحافظات في قطاع غزة.

ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المنحة القطرية عقب الإعلان الرسمي من الجهات المختصة.

حيث يوجد هناك معايير يتم بناءً عليها وضع هذه الأسماء كي تحصل على المساعدة المالية الشهرية من دولة قطر.

ويذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، حددت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من المنحة القطرية، لاستلام 100 دولار، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول في المنحة: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.