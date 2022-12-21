الاحتلال يقتلع مئات الأشجار ويجرف أراضي زراعية غرب بيت لحم

اقتلعت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأربعاء، مئات الأشجار، وجرفت أراضي زراعية في قرية واد فوكين، غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي واد فوكين إبراهيم الحروب، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منطقة الخلة شمال القرية واقتلعت مئات الأشجار من اللوزيات والزيتون وهدمت سلاسل حجرية، وبركة زراعية لتجميع مياه الأمطار، وجرفت أراضي زراعية تبلغ مساحتها 28 دونما، تعود لورثة جمعة عساف.

وأشار إلى أن القرية تتعرض كل فترة لتجريف أراضيها وتعاني من اعتداءات المستوطنين، الذين يتلفون المعدات الزراعية والبيوت البلاستيكية، ما يلحق أضرارا مادية كبيرة بالمواطنين، خاصة أنهم يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي لهم.

وكالة وفا