الاحتلال يقتحم نابلس وبيت لحم وإصابات بمواجهات في القدس

أُصيب عشرات المواطنين، اليوم الأربعاء، بمواجهات اندلعت في القدس، فيما اقتحمت قوات الاحتلال والمستوطنين مدينة نابلس، وأعاقت تنقل المواطنين في بيت لحم.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط جامعة القدس، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين وداخل الحرم الجامعي، ما أسفر عن حالات اختناق.

وفي نابلس، اقتحمت بأن قوات الاحتلال حارة الحبلة داخل البلدة القديمة، وداهمت منزل الشهيد هاني عويجان وفتشته بتفتيشه، كما اقتحمت حي رأس العين والمنطقة المحيطة بجبل جرزيم، جنوب المدينة.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نصبت حواجزًا عسكرية على طريق صرة ودوار دير شرف غرب نابلس، وفتّشوا المارة ودققوا بالبطاقات الشخصية للمواطنين؛ ما أدى إلى أزمة خانقة في المكان.

كما اقتحم عشرات المستوطنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية، شمال غرب مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال، التي أغلقت المنطقة أمام المواطنين، ومنعت أصحاب المحال التجارية من فتح أبوابها.

أما بيت لحم، أعاقت قوات الاحتلال وصول طلبة مدرستي "الخنساء" و"الثانوية" في بلدة تقوع شرقًا، إلى مدارسهم بعد أن منعتهم من عبور الشارع الالتفافي الرئيسي المؤدي لها؛ ما أجبرهم على سلوك طرق وعرة للوصول إليها.