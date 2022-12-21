بايدن يجد رسالة ترامب السرية.. ماذا جاء بها؟

بايدن يجد رسالة سرية لترامب.. ماذا جاء بها؟ تداولت الصحف والمواقع الأمريكية خبرا جاء فيه أن بايدن وجد رسالة ترامب السرية الذي تركها له بعد الاطاحة به

وجاء في كتاب جديد أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ترك رسالة سرية خلفه لجو بايدن بخلاف ما قد قيل عندما وصل بايدن إلى البيت الأبيض في يناير 2021

وعمل موقع "بوليتكو" الإخباري الأميركي على نشر مقتطفات من كتاب قاتل من أجل حياته جو بايدن داخل البيت الأبيض للمؤلف كريس ويبل

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وقال ويبل إن رسالة ترامب كانت لبقة وكريمة لبقة بشكل صادم وفق ما قد نقله عن الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن

وهناك اختلاف عن حقيقة وجود الرسالة السرية لترامب في الكتاب الجديد الذي سينشر في بداية العام القادم قاتل من أجل حياته جو بايدن داخل البيت الأبيض للمؤلف كريس ويبل

وأشار المؤلف إلى أن الكتابة كانت صعبة لأن البيت الأبيض كان في هذه المرحلة الأكثر انضباطا ومقاومة لتسريب المعلومات في العصر الحديث

وحرص بعض الرؤساء الأميركيون لعقود على ترك رسائل سرية بخط اليد في المكتب البيضاوي لخلفائهم لا يعلمها الا هم

وبدأ تقليد كتابة رسال سرية الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان عام 1989، عندما سلم البيت الأبيض إلى نائبه وخلفه جورج بوش الأب وكتب فيها أتمنى لك كل التوفيق ستكون في صلواتي