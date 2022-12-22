أخبار برشلونة مباشر اليوم، شرط واحد لميسي للعودة لبرشلونة ، تحدث خافيير تيباس، رئيس الدوري الإسباني لكرة القدم عن شروط عودة محتملة لليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان إلى برشلونة. وأكد أن سياسة الدوري لا تؤثر على الفريق الكتالوني.

ليونيل ميسي وبرشلونة

وقال تيباس في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "القواعد للجميع ويجب احترامها. لا توجد مرونة للبعض على الآخرين. برشلونة يعرف ما هو مطلوب. تغيير في السيطرة الاقتصادية لأننا نريد السيطرة". أكثر من موسم واحد".

شرط واحد لميسي للعودة لبرشلونة

وأضاف تيباس: "برشلونة لديه أجر 600 مليون يورو وعليهم خفض ما يقرب من 200 مليون يورو".

نادي برشلونة

وبعيدًا عن الحديث عن الوضع المالي لبرشلونة، تحدث خافيير تيباس أيضًا عن إمكانية عودة ميسي إلى نادي برشلونة، وهو ما يراه ممكنًا، حيث قال: "إذا حصل على مبلغ معقول يمكنه العودة إلى برشلونة".

واصل رئيس الدوري انتقاد خطة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنه يأمل في انسحاب رئيس برشلونة جوان لابورتا ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز من المنافسة الجديدة.