الاحتلال يعتقل فلسطينيين في القدس ورام الله وينفذ اعتداءات بجنين

شنّ جيش الاحتلال (الإسرائيلي) صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات في بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة، فيما تواصلت اعتداءاته وحملات التضييق بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال شاباً من أحد محلات الصرافة في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، وأغلقت المحل وصادرت مبلغاً من المال.

واعتقلت قوات الاحتلال المقدسي أدهم عكاري من بلدة الطور، إلى جانب اعتقال مصطفى أبو سنينة من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب يحيى صلاح من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، فيما أعاقت حركة تنقل المواطنين جنوب جنين.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على دوار بلدة عرابة، وأوقفت المركبات المارة ودققت في بطاقات المواطنين، ما أدى الى إعاقة تحركاتهم.

واستشهد الشاب أحمد عاطف دراغمة (23 عامًا)، وأصيب عدد آخر، بعد منتصف ليلة الخميس، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال اقتحام محيط قبر يوسف شرق نابلس لتأمين اقتحامات المستوطنين.

واقتحمت قوات كبيرة للاحتلال ترافقها جرافة عسكرية المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين اقتحام المستوطنين، وسط اندلاع مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في طوباس، الإضراب الشامل، اليوم الخميس، حدادا على استشهاد الشاب أحمد عاطف دراغمة.

حرية نيوز