الاحتلال يرفض توفير العلاج للأسير وليد دقة المصاب بالسرطان

قالت جمعية "واعد" للأسرى إن الاحتلال يرفض توفير العلاج للأسير المصاب بالسرطان وليد دقة، رغم مرور شهرين على إصابته بمرض سرطاني نادر، وعائلته بصدد تقديم استئناف لدى المحكمة للسماح له بتلقي الأدوية اللازمة لمواجهة مرضه الفتاك.

وأضاف بيان للجمعية أن الاحتلال أعاد الأسير دقة لسجن عسقلان رافضا الإبقاء عليه في مكان ملائم لتلقي الرعاية الطبية، والأسير دقة يشكو من آلام متزايدة في كافة أنحاء جسده ويقوم على رعايته زملائه من الأسرى.

يُشار إلى أن الأسير بحاجة لوحدات دم بشكل مستمر حيث يعاني من فقدان وحدات في زمن قياسي قصير والاحتلال يؤخر نقل وحدات الدم إليه رغم استعداد رفاقه الأسرى للتبرع بها.