وصفه "بالمخادع" ترامب يرد على تنحي إيلون ماسك من رئاسة "تويتر"، ذكرت صحيفة " إندبندنت" تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حول تنحي مالك موقع "تويتر" إيلون ماسك، حيث اتهمه "بالمخادع".

وقال ترامب أن مالك موقع "تويتر" إيلون ماسك أجرى الاستطلاع حول تنحيه من رئاسة الموقع "لأنه يريد الانسحاب".

وتابع، أن الملياردير الأميركي "خسر عمدا" استطلاع رأي حول مستقبله في "تويتر"، لأنه لم يعد يريد وظيفة إدارة الموقع الذي اشتراه مقابل 44 مليار دولار.

وأضاف، " أعتقد أنه يريد التنحي، وأعتقد أيضاً أن هذه طريقة جيدة للتنحي.. أن تخسر في استطلاع وتقول "لقد خرجت من هنا".

تنحي ايلون ماسك من رئاسة "تويتر"

بينما كان قد أعلن مسؤول منصة "تويتر" إيلون ماسك، الأربعاء الماضي، عن تنحيه عن رئاسة المنصة عندما يجد "شخص أحمق بما فيه الكفاية" حسب قوله ليحل محله.

وتابع، أنه سيتولى إدارة فرق البرمجيات والخوادم في المنصة، وسبق له أن أصدر قرار بفصل نصف كبار الموظفين في الشركة مما أثار الجدل.

Should Congress approve the $1.7 trillion omnibus spending bill? — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2022

وأعاد تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وألغى سياسة مكافحة المعلومات المضلّلة بشأن فايروس كورونا كوفيد-19.

وجمد بعض حسابات الصحفيين ومنعهم من الترويج عبر المنصة لمنصات اجتماعية أخرى، ويُقال أنه أعاد النظر في ذلك.

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عدد التصويت لتنحي إيلون ماسك من تويتر

يُذكر أن صوت مستخدمو موقع "تويتر" لصالح تنحي ماسك عن منصبه كرئيس تنفيذي للموقع بعد أن أجرى استطلاعا حول مستقبله، وقال إنه سيلتزم بنتيجته.

ومن بين نحو 17.5 مليون شخص شاركوا الاستطلاع صوّت ما مجموعه 57.5% بـ"نعم" بعد أن سأل ماسك، عبر حسابه عما إذا كان يجب أن يتنحى، مقابل 42.5% بـ"لا".

مما أثار الجدل منذ توليه منصب رئاسة منصة "تويتر" والقرارات التي يتخذها، في كل الولايات المتحدة وأوروبا.

وحذرت المفوضية الأوروبية ماسك من أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات عليه بسبب التهديد الذي يشكّله لحرية الإعلام.

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