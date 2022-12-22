جريمة قتل تصدم الشارع الأردني ما القصة!، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن جريمة بشعة وقعت في الأردن، أمس الأربعاء، حيث أدت لمقتل 3 أشخاص من نفس العائلة.

أقدمت فتاة أردنية من محافظة إربد على قتل 3 من أفراد عائلتها، بواسطة سلاح ناري مما أثارت هذه الحادثة الجدل في الأردن.

جريمة صادمة في #الأردن.. فتاة تقتل 3 من أفراد أسرتها رميا بالرصاص#إربد #جريمة_إربد pic.twitter.com/cq1NofX4Df — Erem News - إرم نيوز (@EremNews) December 22, 2022

تفاصيل الحادثة

قال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، أنه ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام فتاة تبلغ 17 عاماً من العمر، بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري ( بومبكشن ) على أفراد أسرتها.

وأضاف السرطاوي أنه جرى التحرك للمكان وإلقاء القبض عليها وضبط السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معها.

وأوضح أنه نتج عن الحادثة 3 وفيات وإصابتان جميعهم من أفراد الأسرة.

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بينما يعاني الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كورونا، إذ ارتفعت نسب البطالة عام 2021 إلى نحو 25% وفقا للأرقام الرسمية، بينما ارتفعت بين فئة الشباب إلى 50%.

كما ارتفعت نسبة الفقر إلى 24% وتجاوز الدين العام 47 مليار دولار، أي بنسبة تزيد عن 106% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويُذكر أن قتل نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح برصاصة في الرأس، بحسب بيان الشرطة.

كما أصيب اثنان من أفراد الأمن، ضمن موجة احتجاج على الرفع المستمر لأسعار المحروقات.

وحذرت الحكومة الأردنية، بـ"التعامل بحزم" مع من يرفع السلاح في وجه المملكة وممتلكاتها الخاصة.

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