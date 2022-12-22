أبرز فوائد الزنجبيل والكمون-اخصائية تتحدث، يتسائل محبي المشروبات الساخنة في فصل الشتاء، عن المشروبات التي تقي من نزلات البرد وتقوي المناعة وتعطي الجسم معادن وفيتامينات مفيدة.

ويعتبر مشروب الزنجبيل والكمون، من المشروبات التي تمتلك كنز من الفوائد للصحة لا حصر لها، كما وأنها تعتبر في متناول الجميع.

نصيحة اخصائية تغذية

قالت اخصائية التغذية عبير أبو رجيلي، إن خليط الكمون والزنجبيل يمتلك فوائد صحية عديدة تعود بالنفع على الجسم؛ خصوصاً إذا ما تمَّ تناوله قبل النوم.

حيث يُعتبر علاجاً للأرق واضطرابات النوم، كما أنه يساهم بتسكين آلام الجسم؛ استناداً إلى أبحاث علمية متعددة.

أخبار ذات صلة: طريقة استخدام تطبيق لينسا Lensa للذكاء الاصطناعي و رابط التحميل

فوائد الزنجبيل

يمتاز الزنجبيل بالعديد من الفوائد الصحية، لاحتوائه على عدد كبير من العناصر الغذائية التي تعمل على ضبط معدل ضغط الدم.

فهو غني بشكل خاص بمعدن المنغنيز، الذي يُستخدم لتوليف المواد الكربوهيدراتية والدهون، وغني كذلك بمعدن البوتاسيوم الذي يلعب دوراً في الدورة الدموية، ويَحُول دون ارتفاع ضغط الدم.

وغني بالمغنيسيوم الذي يحافظ على معدل المياه في الجسم، ويحدُّ من ارتفاع الضغط أو انخفاضه.

بينما يخفض نسبة الكولسترول الضارّ HDL والدهون الثلاثية في الدم، ما يؤمّن الوقاية من الجلطات للقلب وتصلُّب الشرايين والسكتات الدماغية.

ويعمل على حرق الدهون بشكل مثير للاهتمام، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

يحارب الالتهابات في الجسم، ويُنصح بشربه في حالة الحمى ونزلة البرد والإنفلونزا.

فوائد الكمون

للكمون فوائد كثيرة، يعمل على تقوية مناعة الجسم، بفضل احتوائه على نسبة عالية من الحديد والألياف الغذائية، وذلك يعمل على الوقاية من الأمراض.

ويعالج الكمون حموضة المعدة والانتفاخات، وعسر الهضم، ومسكناً طبيعياً فعّالاً لآلام المعدة والبطن.

ويساعد على إفراز الإنزيمات الهاضمة، الأمر الذي يسرّع عملية الهضم، و يخفض نسبة السكر في الدم.

ويعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم، ويؤمّن الشعور بالشبع، بفضل الألياف الصحية التي يحتوي عليها.

وينظف الكبد من السموم، ويَزيد من قدرته على إفراز إنزيمات الهضم؛ مما ينعكس إيجابياً على صحة الجسم.

وقد يعاني البعض من المغص والتقيؤ وحرقة المعدة بعد شرب كوب من مشروب الزنجبيل والكمون، لذلك ينصح بعدم الإكثار منه.

روابط ذات صلة: لإكمال رشاقتك عليك بالشاي الأخضر.. تعرف على الطريقة الصحيحة