طالع حالة الطقس في قطر اليوم الخميس: حالة الطقس في قطر غدا يكثر البحث في قطر عن حالة الطقس في قطر اليوم نظرا للسياح المتواجدين فيها بعد نهائي كأس العالم مونديال قطر 2022

ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة في قطر اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 حالة من الاستقرار ومعتدلة نهارا

وفي وقت سابق إدارة الأرصاد الجوية القطرية عن تحذيرها من الانقلاب الشتوي القادم في جميع أنحاء البلاد

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حالة الطقس في قطر اليوم الخميس 22-12-2022

وقالت إدارة الأرصاد الجوية القطرية إن الطقس في قطر اليوم الخميس يكون حتى الساعة السادسة من مساء اليوم غبار عالق على بعض المناطق

وأضافت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس في قطر يصبح معتدلا نهارا مع سحب متفرقة ويكون غائم جزئيا لاحقا

وأوضحت أن الطقس في البحر يصاحبه سحب متفرقة إلى غائم جزئيا مع فرصة لأمطار على بعض المناطق

وتنشر إدارة الأرصاد الجوية القطرية حالة الطقس في قطر خلال أسبوع وحالة الطقس في قطر لحظة بلحظة

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية القطرية بأن الرياح تكون على الساحل متغيرة الاتجاه بسرعة أقل من 4 عقد في البداية تصبح أغلبها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 4 و13 عقدة في البحر تكون أغلبها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة

وقالت إدارة الأرصاد الجوية القطرية أن مدى الرؤية الأفقية يتراوح بين 4 و8 كيلومترات فيما يتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام وفي عرض البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية القطرية أن أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /25/ درجة مئوية

ونشرت إدارة الأرصاد الجوية القطرية مواعيد المد والجزر وهي كالتالي

الدوحة أعلى مد في الثانية و 14 دقيقة ظهرا وأدنى جزر في الحادية عشرة و 20 دقيقة صباحا

الوكرة أعلى مد في الثانية ودقيقتان ظهرا وأدنى جزر في الحادية عشرة و 41 دقيقة ظهرا

مسيعيد أعلى مد في الثالثة و 4 دقائق عصرا وأدنى جزر في الواحدة و 16 دقيقة ظهرا

الخور أعلى مد في الثانية و 10 دقائق ظهرا وأدنى جزر في الحادية عشرة و 28 دقيقة صباحا

الرويس أعلى مد في الرابعة و 26 دقيقة عصرا وأدنى جزر في العاشرة و 47 دقيقة صباحا

دخان أعلى مد في التاسعة و 10 دقائق صباحا وأدنى جزر في الثالثة و 27 دقيقة عصرا

تغرب الشمس بحول الله تعالى، عند الساعة الرابعة و49 دقيقة

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