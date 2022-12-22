دعت حملة الفجر العظيم إلى الحشد والمشاركة في صلاة الفجر غداً الجمعة 23 ديسمبر، في مسجد الشهيد وسط مدينة طوباس.

وأكدت الحملة على أهمية المشاركة الواسعة في مسجد الشهيد حيث حارة الشهيد البطل أحمد عاطف دراغمة، والذي ارتقى الليلة الماضية شهيدا على أرض نابلس جبل النار.

وأطلقت حملة الفجر العظيم، مسمى فجر الصادقين مع الله، وفجر الأحمدين، داعية للحشد والنزول والمشاركة والدعاء لشهدائنا الأكرم منا جميعا سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهم.

ويعد مسجد الشهيد المسجد الذي ترعرع فيه الشهيد أحمد وشقيقه الأسير أدهم، ومن قبلهما والده الأسير المحرر عاطف مصطفى دراغمة والذي أمضى في سجون الاحتلال 14 عاما متواصلة في سجون الاحتلال بتهمة مقاومة الاحتلال.

واحترف أحمد عاطف دراغمة (23 عاما) في نادي مدينته طوباس، وانتقل بعد تجربة كبيرة مع النادي ونجومية لامعة قاده خلالها للتأهل إلى دوري المحترفين، إلى نادي ثقافي طولكرم، واليوم حاز على لقب الهداف المشتبك، بعد ارتقائه شهيدا.

وشيعت جماهير غفيرة، ظهر اليوم، جثمان الشهيد المقاوم المشتبك أحمد عاطف دراغمة في طوباس، والذي ارتقى خلال مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال بنابلس.



ووصل جثمان الشهيد دراغمة الموشح براية حركة حماس، من مستشفى رفيديا بنابلس إلى طوباس، وسط استقبال حاشد وأصوات التكبيرات، ثم توجه إلى منزله ليودعه أهله وأقاربه.



وانطلقت جموع كبيرة في موكب تشييع الشهيد دراغمة بعد أداء صلاة الجنازة، وسط رايات حركة حماس، وحضور لمقاومين ومسلحين، وتكبيرات وهتافات لحركة حماس وكتائب القسام والقائد محمد الضيف.



ونعت حركة "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية شهيدها المجاهد أحمد عاطف مصطفى دراغمة (23 عامًا)، من طوباس، الذي ارتقى فجر اليوم في اشتباك مسلح أثناء التصدي لاقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية بمدينة نابلس.

وانطلقت حملة "الفجر العظيم" لأول مرة من المسجد الإبراهيمي في نوفمبر 2020، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المتكرر له، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى.

وفي السياق ذاته، انطلقت دعوات مقدسية للمشاركة والحشد بشكل واسع في حملة "الفجر العظيم" غداً الجمعة، في باحات المسجد الأقصى، ضمن نداءات تكثيف الرباط تزامناً مع زيادة المستوطنين لاقتحاماتهم خلال الأعياد اليهودية.



وأكدت الدعوات على أهمية المشاركة الواسعة في إقامة صلاة الفجر غداً الجمعة بالمسجد الأقصى، رداً على تدنيس المستوطنين للمسجد، ومحاولات فرض وقائع تهويدية جديدة.



وأطلق المرابطون في المسجد الأقصى المبارك، نداءات لعائلات القدس وأهالي المدينة كافة بضرورة الحشد في المسجد المبارك، وتكثيف التواجد فيه لحمايته من المستوطنين.