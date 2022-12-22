الاقتصاد البريطاني ينكمش 0.3 %

انكمش الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 0.3 % في الربع الثالث من عام 2022، بأعلى من التقديرات الأولية البالغة 0.2 %.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا في بيان، إن الناتج المحلي الإجمالي تحول للانكماش في الربع الثالث قياسا على نمو بنسبة 0.2 % في الربع الثاني.

وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9 % على أساس سنوي في الربع الثالث، قياسا على نمو 4.4 % في الربع السابق.

ويتأثر الاقتصاد بفعل أزمة الطاقة التي تواجهها بريطانيا، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وهذا هو أول انخفاض فصلي في الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية 2021، عندما كانت بريطانيا تفرض قيودا مشددة لمكافحة كورونا.

ويعد حجم الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث من عام 2022 أقل بحوالي 0.8 % من مستوى ما قبل الوباء.

ورفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 3.5 % نتجت عن 9 زيادات منذ ديسمبر 2021، وهو أعلى مستوى للفائدة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، في محاولة لكبح التضخم.