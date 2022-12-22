كيف رد بوتين على تقديم "باتريوت" لأوكرانيا؟ سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس 22-12-2022 من إعلان واشنطن تقديم منظومة باتريوت الدفاعية الصاروخية حيث قال بإنها قديمة

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تورط الولايات المتحدة أعمق بكثير من حرب أوكرانيا الحالية لأن الحرب جاءت بعد نفاذ الحلول

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتينأن إن الحرب الروسية على أوكرانيا جاءت بعد نفاد الصبر ونفاذ الحلول السياسية والاقتصادية

وأوضح الرئيس بوتين أن الولايات المتحدة منخرطة في عمليات تفكيك روسيا منذ ما قبل حرب أوكرانيا بكثير في الحقبة السوفيتية يجهزون الأرضية ويبحثون عن الناس ويحددون المعالم وما إلى ذلك

وأشار بوتين إلى أن الوضع الراهن في الحرب الروسية الأوكرانية لا يسمح بالتعمق في تورك الولايات المتحدة في الحرب لكن الجميع يدرك من أين جاء كل هذا

وقال بوتين إنها مسألة تتصل بوحدة العالم الروسي فسياسة فرق تسد تستخدم من غابر الزمان حتى الآن إنهم الأميركيون يحلمون ويسعون لفصلنا من أجل التحكم فينا جزءا جزءا

وأضاف الرئيس الروسي بوتين صبرنا وصبرنا أملا في عقد اتفاقات سلام معينة (ع أوكرانيا والغرب ثم تبين أنهم احتالوا علينا ببساطة

وتابع أن الولايات المتحدة تمارس الاحتيال منذ زمن ومن هنا يمكن أن يقول بناء على أحداث اليوم إنهم حققوا نتيجة نعم لكن لم يبق أمامنا سوى ما بدأنا به في نهاية فبراير من العام الجاري

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وأكمل الرئيس الروسي هذا منطق الأحداث وهدفنا هو حماية الناس الذين يشعرون بأنهم جزء من شعبنا الاتحاد السوفيتي تفكك وزال لكن جذورنا التاريخية مشتركة روسيا وأوكرانيا ستبقى قوية وأقوى مما يفصل بينا لكن بمشاركة قوى خارجية، وصل إلى سلطة ذوو عقلية قومية وبمساعدة تلك القوى كان التباعد يتزايد ونحن فشلنا في هذا الإطار ولم يبق أمامنا مجال للتراجع

ووصف الرئيس الروسي إعلان واشنطن تقديم نظام الباتريوت إلى أوكرانيا بأنها الباتريوت أنظمة دفاعية قديمة بما فيها الكفاية ولا تعمل كما تعمل إس 300 الروسية

وأكد الرئيس الروسي أن جيشيه الروسي سيدمر منظومة باتريوت في حال نقلها إلى أوكرانيا وسيحتاج الغرب إلى جلب أسلحة جديدة

وأكد رغم ذلك ينطلق من يهاجمنا بأنه سلاح دفاعي وسنأخذ هذا في الحسبان وسنجد له حلا وهم بذلك يطيلون أمد النزاع

وأشار إلى أنه ستكون هناك أسلحة جديدة مع مطلع العام الجديد ستسلم إلى القوات الروسية، وستعطيها ميزة، نظرا لعدم وجود مثيل لها