حصاد الأسبوع: 5 شهداء وإصابة مستوطنين في 302 عملاً مقاوماً بالضفة

تواصلت الأسبوع الماضي أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، تنوعت بين إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة ومواجهات.

وفي الفترة الممتدة من 16-12-2022 حتى 22-12-2022 وثق مركز المعلومات الفلسطيني –معطى- استشهاد 5 فلسطينيين، وأصيب مستوطنان بجراح.

ونفذ الشباب الثائر 302 عملاً مقاوماً، بينها 38 عملية إطلاق نار، ومحاولة دهس واحدة، و25 عمليات إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.

كما رصدت 81 عملية إلقاء حجارة، و15 صد لاعتداءات المستوطنين، و129 نقطة مواجهة، و8 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

والشهداء الذين ارتقوا خلال الأسبوع الماضي هم، المقاوم أحمد عاطف دراغمة (23 عامًا)، من طوباس، وارتقى فجر الخميس في اشتباك مسلح أثناء التصدي لاقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية بمدينة نابلس.

ويوم الثلاثاء، استشهد الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد (51 عامًا)، في مستشفى "أساف هروفيه" بسبب جريمة الإعدام الطبي المتعد داخل سجون الاحتلال.

ويوم الاثنين استشهد المقاوم في كتيبة جنين تامر عزمي نشرتي (23 عاما) من مخيم جنين، متأثرا بجروح أصيب بها قبل ذلك بأيام.

ومساء السبت الماضي استشهد الشابان محمد ومهند يوسف مطير من مخيم قلنديا في القدس المحتلة، وهما شقيقان في العشرينيات من عمريهما، دهسهما مستوطن، على شارع 60 قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

ووثق مركز "معطى" خلال تقريره الشهري لأعمال المقاومة بالضفة، استشهاد (20) مواطنا بنيران الاحتلال في (6) محافظات مختلفة، فيما أصيب (428) آخرين في نوفمبر الماضي.

وبلغ مجموع العمليات التي رصدها "معطى" خلال نوفمبر (1029) عملاً مقاوماً، بينهم (80) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، وقعت (43) عملية منها في جنين.