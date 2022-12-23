الأسيرة المقدسية ياسمين جابر حرة بعد 30 شهرًا من الاعتقال

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن الأسيرة المقدسية ياسمين جابر (27 عامًا)، بعد أن أمضت 30 شهرًا في الاعتقال في سجن "الدامون".

وكانت مخابرات الاحتلال قد اعتقلت ياسمين جابر بتاريخ 19 أيلول 2020، من البلدة القديمة وتعرضت لتحقيقٍ قاسٍ لمدة 44 يومً، في مقرات وأقبية مخابرات الاحتلال، تعرضت خلالها لأبشع أساليب التعذيب، التي تضمنت حرمانها من النوم.

ووجهت نيابة الاحتلال العسكرية تهماً لجابر تتعلق: التخابر مع جهات معادية، ومقاومة الاحتلال، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقها حكمًا بالسجن لمدة 30 شهرًا.

ويعتقل الاحتلال 14 أسيرة مقدسية من أصل 32 أسيرة فلسطينية في سجونه، وخلال العامين الجاري والماضي، استحوذت مدينة القدس على أعلى نسبة اعتقال في صفوف النساء بنسبة 45%.

ومن بين الأسيرات 6 أمهات، يتعرضن إلى انتهاكات عديدة، منها التحقيق القاسي والعزل الانفرادي، والاقتحامات الليلية لغرفهن، وضربهن أثناء نقلهن للمحاكم وشتمهن بألفاظ بذيئة، إضافة إلى وجود كاميرات مراقبة تنتهك خصوصيتهن، وعدم توفر حمامات داخل المعتقلات.

وتقضي 8 أسيرات أحكاماً بالسجن لمدة تزيد عن 10 سنوات، إضافة الى 5 أسيرات صدرت بحقهن أحكام من 4 الى 10 سنوات، وهن أسيرتين محررتين أعيد اعتقالها مرة أخرى.

وصدر بحق 17 أسيرة فلسطينية أحكام أعلاهن الأسيرتان شروق دويات، وشاتيلا أبو عياد (16 عاما)، والأسيرتان عائشة الأفغاني ميسون الجبالي (15 عاما) التي تعتبر عميدة الأسيرات.

ويوجد بين الأسيرات، أسيرة قاصر (15 عاما)، هي نفوذ حماد من حي الشيخ جراح بمدينة القدس.