القيادي أبو عرة: الحشود في جنازات الشهداء بالضفة استفتاء شعبي على خيار المقاومة



أكد القيادي في حركة حماس مصطفى أبو عرة على أن انتهاكات الاحتلال الإرهابية تدفع الشبان الثائر للانفجار في وجه المحتل.

واعتبر أبو عرة أن الحشود في جنازات الشهداء هو استفتاء شعبي على خيار مقاومة الاحتلال.

وأوضح أن الحشد الجماهيري في جنازات الشهداء يشارك فيه من كل مناطق الضفة المحتلة.

وقال: "منذ معركة سيف القدس يعتبر الاحتلال أن الضفة والداخل المحتل أخطر عليهم من الجبهات الأخرى".

وأضاف: "حكومة الاحتلال تهيىء الأجواء لإراقة وسفك دماء الفلسطينيين، ونتنياهو يشجع غلاة المستوطنين على القتل ويسن القوانين لإعدام الشبان الثائر".

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، وتصديا لاقتحاماته اليومية بالمواجهات والاشتباكات المسلحة.

وتشارك جموع غفيرة في مواكب تشييع الشهداء بالضفة، تجدد تأييدها لخيار المقاومة وتصعيد المواجهة للاحتلال، وكان آخرهم الشهيد المقاوم أحمد دراغمة من طوباس، الذي ارتقى خلال اشتباكات مع الاحتلال بنابلس.