تحتوي ساعة هواوي الذكية "واتش دي" (Watch D) على العديد من الوظائف الصحية، أبرزها قياس ضغط الدم. وهنا يبرز التساؤل التالي: هل تمثل الساعة بديلا حقيقيا لأجهزة القياس التقليدية؟

لا تعد الساعة الذكية "واتش دي" من شركة هواوي الصينية أول ساعة توفر وظيفة قياس ضغط الدم؛ حيث تتوافر هذه الوظيفة في بعض موديلات "سامسونغ غالاكسي" (Samsung Galaxy)، لكن قبل أن يتمكن مستشعر التصوير الضوئي البصري من تسجيل التغيرات في حجم الدم بدقة يتعين على المستخدم معايرة أجهزة سامسونغ بواسطة جهاز تقليدي لقياس ضغط الدم.

وتعد عملية المعايرة من الإجراءات المرهقة للغاية، ويجب تكرارها كل 4 أسابيع، ويعمل سوار القياس "آكتيا" (Aktiia) بطريقة مشابهة لأجهزة سامسونغ عن طريق مستشعرات بصرية، ويتناسب هذا الجهاز مع التحليلات الطويلة المدى، لكن يجب معايرة هذا السوار بصورة منتظمة.

سوار قابل للنفخ

اعتمدت شركة هواوي على نهج آخر مع الساعة الذكية "واتش دي"، وذلك باستعمال سوار تقليدي قابل للنفخ يوجد أسفل سوار الساعة الذكية، على غرار ما يحدث مع أجهزة قياس ضغط الدم التقليدية على المعصم من الشركات العالمية مثل "أومرون" (Omron)، و"أوبوسو" (Boso)، و"أوبيورير" (Beurer).

ووفقا لما أكدته شركة هواوي، فإن الحد الأقصى لاختلافات القياس يبلغ 3 مليمترات زئبق، وخلال الاختبار العملي ظهرت نتائج القياس قريبة جدا من النتائج التي تقاس بواسطة جهاز قياس ضغط الدم من العضد "بوسو ميدكس إكس" (Boso Medicus X) الذي نال تقييما جيدا من الهيئة الألمانية لاختبار السلع والمنتجات.

وعلى غرار جميع عمليات قياس ضغط الدم، فإنه يتعين على المستخدم التحلي بالهدوء لبضع دقائق ورفع المعصم في مستوى القلب، وإذا جلس المستخدم في وضع غير سليم فإن نتائج القياس تظهر بصورة خاطئة، وإذا تعرف البرنامج على وجود انحراف عن وضع الجلوس الصحيح فإن الساعة الذكية تصدر تعليمات صوتية بشأن اتخاذ وضع الجلوس السليم.

وأكدت الشركة الصينية أن الآلية المتطورة لسوار هواوي تضمن ظهور نتائج قياس مضمونة، وبسبب هذه الآليات المتطورة فإن شكل الساعة الذكية "واتش دي" ليس بالقدر نفسه من الجمال مثل ساعة "آبل ووتش"؛ حيث يأتي الجسم كثير الزوايا بثخن أكبر من أحدث موديلات ساعة آبل، فضلا عن أن الغطاء القماشي لسوار القياس يبرز قليلا من أسفل السوار المصنوع من السيليكون.

وظائف صحية شاملة

توفر ساعة هواوي "واتش دي" وظائف صحية شاملة؛ حيث يمكن استعمال الساعة الذكية من هواوي لإجراء تخطيط كهربائية القلب مثل أحدث موديلات "آبل واتش"، والتعرف على عدم انتظام ضربات القلب، فضلا عن أنها تقوم بتسجيل التغييرات غير النمطية في درجة حرارة الجلد، بالإضافة إلى قياس نسبة تشبع الأوكسجين في الدم، ومع توافر وظيفة قياس ضغط الدم فإن الساعة الذكية "واتش دي" تتفوق على ساعة آبل في القطاع الصحي.

وعند استعمال الساعة الذكية من هواوي في التمارين الرياضية فإنه يتوافر للمستخدم نحو 70 وضعا للتمارين الرياضية، كما تتعرف الساعة الذكية على 6 أنواع من جلسات التدريب اليومية، مثل المشي في الهواء الطلق أو الصالات المغطاة والجري في الهواء الطلق أو الجري في الصالات المغطاة وجهاز التمرين "أوليبتكال" أو جهاز التجديف، كما تراقب الساعة الذكية المستخدم أثناء قفز الحبل أو الضغط على الدواسات.

وعلى الرغم من أن الساعة الذكية "واتش دي" تمتاز بمقاومة الغبار والأتربة والماء وفقا لفئة الحماية "آي بي 68" (IP68)، فإنه لا يجوز استعمالها أثناء السباحة أو الغوص، كما تنصح الشركة الصينية أيضا بخلع الساعة الذكية قبل الاستحمام، ولكنها تتحمل تساقط الأمطار أثناء الجري.

وتعتمد الساعة الذكية "واتش دي" على بيانات الأقمار الصناعية لتسجيل مسارات الجري بدقة، ولا تقتصر الساعة الذكية الجديدة على بيانات أقمار النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) الأميركي، لكنها تعتمد أيضا على بيانات النظام الأوروبي "غاليلو" (Galileo) والنظام الروسي "غلوناس" (GLONASS) والنظام الصيني "بيدو/كومباس" (Beidou/Compass).

وعلى الرغم من توفر العديد من الوظائف المفيدة في القطاع الصحي، تفتقر الساعة الذكية "واتش دي" إلى بعض الوظائف التقليدية التي تسهل الحياة اليومية مثل وظيفة الدفع من دون تلامس.

مساعد صوتي ذكي

على غرار الساعات الذكية الأخرى، تشتمل ساعة هواوي "واتش دي" على مساعد صوتي ذكي، بالإضافة إلى وظيفة إظهار الرسائل والإشعارات والمنبه، فضلا عن وظيفة مدمجة لتوقعات الطقس والتحكم في تشغيل الموسيقى، ولكن لا يمكن تخزين الموسيقى نفسها على الساعة الذكية، ولذلك يتعين على المستخدم اصطحاب الهاتف الذكي إذا رغب في الاستماع إلى الموسيقى أثناء الجري.

ولا يقتصر تطبيق "هيلث" من هواوي على الأجهزة الخاصة بالشركة الصينية فقط أو هواتف أندرويد الأخرى، لكنه يعمل على هاتف آبل آيفون أيضا، وتتطلب وظيفة قياس ضغط الدم في الساعات الذكية سامسونغ غلاكسي تطبيق "هيلث مونتور" (Health Monitor) الذي يعمل على أجهزة سامسونغ فقط، كما أن ساعة "آبل ووتش" تقتصر على هاتف آيفون فقط.

المصدر : الألمانية