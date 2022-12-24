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طالع حالة الطقس في قطر اليوم السبت 24-12-2022

طالع حالة الطقس في قطر اليوم السبت 24-12-2022
طالع حالة الطقس في قطر اليوم السبت 24-12-2022
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طالع حالة الطقس في قطر اليوم السبت 24-12-2022 مع تقلبات الجو وكثرة المنخفضات الجوية في فصل الشتاء تصدرت محركات البحث في قطر عن حالة الطقس في قطر اليوم السبت 24 ديسمبر 2022

ومن الموقع أن تشهد درجة الحرارة في قطر اليوم السبت 24-12-2022 انخفاضا بشكل تدرجي حتى يوم الاحد 

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني بأن يطرأ حالة من الانخفاض التدريجي على حالة الطقس في قطر  اليوم السبت

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وأفادت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني بأن المواطنون في قطر سيزداد الشعور عندهم بالبرودة إثر انخفاض درجة الحرارة بشكل تدريجي

سبب انخفاض درجة الحرارة في قطر

وأوضحت أرصاد قطر إن سبب انخفاض درجة الحرارة في قطر تأثير الرياح الشمالية الغربية على البلاد في هذه الأيام

وذكرت أرصاد قطر أنه من المتوقع أن تتراوح درجة الحرار العظمى مابين ٢٢-٢٦ ْم نهاراً والصغرى ١٢-١٨ ْم ليلاً على مختلف المناطق خلال الأسبوع الجاري

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