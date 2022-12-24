طالع حالة الطقس في قطر اليوم السبت 24-12-2022 مع تقلبات الجو وكثرة المنخفضات الجوية في فصل الشتاء تصدرت محركات البحث في قطر عن حالة الطقس في قطر اليوم السبت 24 ديسمبر 2022

ومن الموقع أن تشهد درجة الحرارة في قطر اليوم السبت 24-12-2022 انخفاضا بشكل تدرجي حتى يوم الاحد

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني بأن يطرأ حالة من الانخفاض التدريجي على حالة الطقس في قطر اليوم السبت

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وأفادت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني بأن المواطنون في قطر سيزداد الشعور عندهم بالبرودة إثر انخفاض درجة الحرارة بشكل تدريجي

سبب انخفاض درجة الحرارة في قطر

وأوضحت أرصاد قطر إن سبب انخفاض درجة الحرارة في قطر تأثير الرياح الشمالية الغربية على البلاد في هذه الأيام

الأرصاد الجوية: طقس بارد الليلة وتحذير من أمطار رعدية ورياح قوية في البحر pic.twitter.com/s5spvTUb9n — صحيفة العرب - قطر (@AlArab_Qatar) December 24, 2022

وذكرت أرصاد قطر أنه من المتوقع أن تتراوح درجة الحرار العظمى مابين ٢٢-٢٦ ْم نهاراً والصغرى ١٢-١٨ ْم ليلاً على مختلف المناطق خلال الأسبوع الجاري

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