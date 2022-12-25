أصدرت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والابرتهايد، بياناً صحفياً عقبت من خلاله على حملة التشهير التي تتعرض لها "فرانشيسكا ألبانيز" المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفيما يلي نص البيان:

الأكاديمية الدولية تدين حملة التشهير التي تتعرض لها "فرانشيسكا ألبانيز"

تؤكد الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والابرتهايد على موقفها الداعم للدور القانوني الذي تقوم به "فرانشيسكا ألبانيز" المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الدفاع عن حقوق الانسان وكشف انتهاكات وجرائم الاحتلال المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. وتعتبر الاكاديمية الدولية أن التقارير التي صدرت عن المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة رصدت بشكل نزيه وشفاف الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة لاستمرار الاحتلال (الاسرائيلي) وتنكره للقوانين الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف الأربعة.

وتؤكد الحملة الاكاديمية الدولية أن حملة التشهير والإساءة التي تتعرض لها المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإتهامها بمعاداة السامية ما هي الا حملة صهيونية هدفها الأساسي تقويض جهودها كمسؤول كبير في الأمم المتحدة يقدم تقارير حول إنتهاكات (إسرائيل) لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وتشدد الحملة الاكاديمية الدولية على أن محاولة تعميم التعريف الجديد لمعاداة السامية باعتباره يشمل كل فعل ضد (إسرائيل) ما هو الا تضليل مقصود للرأي العام الدولي، كما أنه يعطل الجهود الدولية المبذولة لانهاء الاحتلال (الإسرائيلي).

وتدعو الحملة الاكاديمية الدولية كافة الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة الى عدم الانصياع للوبي الصهيوني في تعريفه لمعاداة السامية، كما تدعو الأطراف ذات العلاقة الى الامتناع عن التصريحات المشككة في مواقف المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والقيام بما يلزم لدعم ولايتها بصفتها خبيرة قانونية مستقلة ومقررة لحقوق الإنسان.