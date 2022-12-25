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تعرف على قانون إعدام الأسرى الذي تعتزم حكومة الاحتلال إقراره؟ 

تعرف على قانون إعدام الأسرى الذي تعتزم حكومة الاحتلال إقراره؟ 
تعرف على قانون إعدام الأسرى الذي تعتزم حكومة الاحتلال إقراره؟ 
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الرسالة نت

تعرف على قانون إعدام الأسرى الذي تعتزم حكومة الاحتلال إقراره؟ تعتزم حكومة الاحتلال الصهيوني المتطرفة تصعيد سياساتها الإجرامية بحق الفلسطينيين من بين ذلك قانون إعدام الأسرى

ما هو قانون إعدام الأسرى

مهدت حكومة الاحتلال لـ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد إقرار قانون القومية الذي يكرس يهودية الدولة وذلك بعد منح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للسير باتجاه إقراره

وفي تاريخ 5/11/2018 وافق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على الدفع بمشروع قانون العقوبات تعديل الحكم بـ إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات بطولية أوقعت خسائر في صفوف الاحتلال 2017

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وقدم عضو الكنيست المتطرف روبرت إليطوف مشروع قانون اعدام الاسرى بتاريخ 30/10/2017 وتم وضعه في مسار سريع للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع

وتعمل حكومة الاحتلال على تشريع قانون اعدام الاسرى حيث جرى طرح مشروع قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين في الهيئة العامة للكنيست في العام 2015 إلا أنه لم يؤيده سوى حزب اليمين المتطرف 

وقانون اعدام الاسرى الفلسطينيين يمنع استبداله بعقوبة أخرى وفق ما تقره حكومة الاحتلال الإسرائيلي فيما يسمح بتطبيق اعدام الاسرى في حال تم اقراره من غير طلب من المدعي العام العسكري الاسرائيلي 

ويسمح بتطبيق عقوبة اعدام الاسرى في محاكم الاحتلال الاسرائيلي المدنية وليس في المحاكم العسكرية فقط
ويسمح بتطبيق عقوبة اعدام الاسرى عن طريق قرار محكمة بإجماع اثنين من القضاة الثلاثة وليس جميعهم

إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

في ظل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة أفاد مختصون في الشأن الصهيوني أنه من السهل أن يتم إقرار قانون إعدام الأسرى

وقال المختصون إن إقرار حكومة الاحتلال لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين سيؤدي إلى إسقاط الكيان الإسرائيلي

وستنظم حملة دولية ضد الكيان الإسرائيلي إذا تم تشريع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

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