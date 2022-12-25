امساكية شهر جمادي الآخرة 1444 غزة فلسطين مواقيت الصلاة أصدرت دائرة الأوقاف والشؤون الدينية امساكية شهر جمادى الأخرة 1444هـ في قطاع غزة – فلسطين

وتتضمن امساكية شهر جمادي الآخرة 1444 غزة فلسطين مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة طيلة أيام الشهر فيما يكون موعد أذان فجر أول أيام جمادي الأخرة الساعة 05:04 صباحًا في حين يكون أذان العشاء الساعة 06:10 مساءً

ويكثر البحث عن امساكية شهر جمادي الآخرة 1444 غزة فلسطين مواقيت الصلاة مع بدء العام الجديد 2023 المقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 8 هجري

وفي وقت سابق أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن يوم السبت 24 كانون الأول هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام 1444هـ وأن يوم الأحد 25 كانون الأول هو الأول من شهر جمادى الآخرة لعام 1444هـ

امساكية شهر جمادي الآخرة 1444 غزة فلسطين مواقيت الصلاة

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