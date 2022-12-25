منتدى الإعلاميين يشيد بقرار اعتبار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

عبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن ترحيبه البالغ بقرار وزراء الإعلام العرب خلال اجتماعهم في العاصمة الليبية طرابلس مؤخراً اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة دائمة للإعلام العربي.

وثمّن المنتدى في بيان صحفي، عالياً اتفاقهم على وجوب دعم القضية الفلسطينية، لاسيما في ظل المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية والشعب العربي الفلسطيني في ظل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة التي تنادي بقانون إعدام الأسرى، فضلاً عن تهديداتها المتوالية باستمرار انتهاك حرمات المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف " المنتدى إذ يعرب عن تقديره العميق لقرار وزراء الإعلام العرب اعتبار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي، ليتطلع لبلورة إستراتيجية إعلامية عربية تكفل ترجمة القرار العربي الأصيل على أرض الواقع، بما يشمل مساندة ودعم الإعلام الفلسطيني الذي يتعرض لاستهداف شرس وخطير من قبل الاحتلال سواء بتدمير مقار المؤسسات الإعلامية أو قتل واعتقال الصحفيين والاعتداء عليهم وعلى معداتهم".

وتابع أن دماء الزميلة شيرين أبو عاقلة والزميلة غفران وراسنة ما زالت تنشد العدالة، فضلاً عن قائمة طويلة من شهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية.



وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن القضية الفلسطينية وفي القلب منها مدينة القدس المحتلة أحوج ما تكون للدعم والإسناد الإعلامي العربي على مدار الساعة، لاسيما في ظل انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة، وتهديدات جماعات المستوطنين المتطرفة.

وشدد على أن ذلك يتطلب فضح وتعرية الوجه القبيح للاحتلال العنصري البغيض وقطع الطريق على كل محاولات تطبيع العلاقة معه، فضلاً عن دعم صمود الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منهم أهالي مدينة القدس المرابطين.



ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إلى تعزيز التعاون المشترك بين الإعلام العربي والإعلام الفلسطيني بما يضمن تعزيز حضور القضية الفلسطينية، ويدعم الراوية الفلسطينية في ظل التضليل والتشويه الإسرائيلي المتعمد، وبما يعزز الوعي العربي بالمخاطر المحدقة بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

