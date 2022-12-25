إعلان وظيفة شاغرة في شركة أوريدو بغزة أعلنت شركة أوريدو فلسطين عن وظيفة شاغرة بفرع رفح بمسمى وظيفي مدير مبيعات غرفة العرض

ونعرض لكم في هذا المقال دور ومسؤوليات وظيفة مدير مبيعات غرفة العرض بعد إعلان وظيفة شاغرة في شركة أوريدو بغزة وهي كالتالي

تقديم الحلول والإجابات المناسبة لأسئلة العملاء أو مشاكلهم.

اغتنام جميع الفرص للترويج لمنتجاتنا وخدماتنا المبيعات الأولية والبيع الإضافي

المشاركة في تحليل تقارير النشاط اليومية والاسبوعية والشهرية

الانضمام إلى اجتماعات موظفي مركز الخدمة الدورية والمساعدة في تحديد الفرص ووضع استراتيجيات جديدة لتحسين أداء الفريق ومستوى الخدمة بشكل عام

تنبيه اتجاه رعاية العملاء في حالة حدوث مشاكل أو انخفاض مستوى الخدمة. التوصية بالحلول المناسبة وتنفيذها

ضمان حوار مستمر مع الإدارات الأخرى وخاصة مركز الاتصال وإدارة التسويق من أجل البقاء على اطلاع دائم بالمنتجات والخدمات الجديدة والاستراتيجيات والسياسات وغيرها من المعلومات

امتلاك معرفة قوية بالأدوات والمعدات المقدمة ولضمان تنفيذ الإدخالات والمعاملات الصحيحة بواسطة CCRs

ضمان التسوية المناسبة والإبلاغ عن الإيرادات اليومية وإدارة النقد

صيانة المعدات والمخزون

التمسك بمظهر البيئة النظيفة علاوة على ذلك بمساعدة قسم التسويق تنفيذ طرق مبتكرة لجذب انتباه العملاء إلى مركز الخدمة ومنتجات وخدمات Ooredoo وجذب انتباههم

احترام سياسات الشركة والسرية خلال الأنشطة اليومية وعبر الوطنية. - إبلاغ مشرف مركز الخدمة بالأنشطة اليومية وغيرها من الأمور

أداء أي مهمة تتعلق بالوظيفة العمل يكلف بها المشرف

الخبرة والمؤهلات للتأهل للوظيفة التي أعلنت عنها شركة أوريدو بغزة

سنتان من الخبرة في مركز خدمة أو بيئة تواصلية

درجة البكالوريوس في التعليم

الخبرة ذات الصلة أو ما يعادلها

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