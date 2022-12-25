أعلنت عائلة المحررة ديانا نايف جردات (23 عامًا)، عن إصابتها بجلطة وإدخالها لمستشفى ابن سينا التخصصي في جنين بسبب ما تعرضت له من إهمال طبي خلال اعتقالها.

وأوضحت اتحاد جرادات شقيقة ديانا، أن شقيقتها التي تعاني من مشاكل صحية بسبب إصابتها بمرض الاستسقاء الدماغي، تعرضت للإهمال طوال فترة اعتقالها في سجون الاحتلال الذي رفض علاجها واحتجزها وسط ظروف صعبة وقاسية، أثرت على حالتها الصحية وسببت لها انتكاسات صحية خلال اعتقالها لقضاء محكوميتها البالغة 4 شهور ونصف.



وأضافت: منذ الإفراج عن شقيقتي يوم الجمعة الماضي على حاجز الجلمة، وهي تتألم وتتوجع وتعاني حالة صحية صعبة، وقد انهارت حالتها الصحية أمس، مما اضطرنا لنقلها لقسم الطوارئ في مستشفى ابن سينا التخصصي.



وذكرت أن الفحوصات الأولية كشفت عن إصابة ديانا بجلطة في الوجه والقدم واليد اليسرى، وستخضع لفحوصات للبدء بعلاجها، محملةً سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة شقيقتها التي تعتبر إحدى ضحايا سياسة الإهمال الطبي في السجون.

المصدر: صحيفة القدس