الأيام البيض لشهر جمادي الآخرة/ يناير 2023 يبحث المواطنون في الدول العربية والإسلامية عن الأيام البيض لشهر جمادي الآخرة/ يناير 2023

ونقدم لكم في هذا المقال موعد الأيام البيض لشهر جمادي الآخرة/ يناير 2023 بعد ازدياد عمليات البحث

ويعتبر شهر كانون الثاني هو الشهر الأول من شهور السنة الميلادية حسب الأسماء السريانية المستعملة في المشرق العربي. يقابله في التسمية الغربية شهر يناير

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موعد الأيام البيض لشهر يناير / جمادي الآخرة 2023

و موعد الأيام البيض لشهر يناير /جمادي الآخرة 2023 يكون كالتالي وفق ما نوضح به

يوم الجمعة 13 جمادي الثاني/الآخرة 1444 الموافق 6 يناير/ كانون الثاني 2023

يوم السبت 14 جمادي الثاني/الآخرة 1444 الموافق 7 يناير/ كانون الثاني 2023

يوم الأحد 15 جمادي الثاني/الآخرة 1444 الموافق 8 يناير/ كانون الثاني 2023