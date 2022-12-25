الأيام البيض لشهر جمادي الآخرة/ يناير 2023 يبحث المواطنون في الدول العربية والإسلامية عن الأيام البيض لشهر جمادي الآخرة/ يناير 2023
ونقدم لكم في هذا المقال موعد الأيام البيض لشهر جمادي الآخرة/ يناير 2023 بعد ازدياد عمليات البحث
ويعتبر شهر كانون الثاني هو الشهر الأول من شهور السنة الميلادية حسب الأسماء السريانية المستعملة في المشرق العربي. يقابله في التسمية الغربية شهر يناير
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موعد الأيام البيض لشهر يناير / جمادي الآخرة 2023
و موعد الأيام البيض لشهر يناير /جمادي الآخرة 2023 يكون كالتالي وفق ما نوضح به
يوم الجمعة 13 جمادي الثاني/الآخرة 1444 الموافق 6 يناير/ كانون الثاني 2023
يوم السبت 14 جمادي الثاني/الآخرة 1444 الموافق 7 يناير/ كانون الثاني 2023
يوم الأحد 15 جمادي الثاني/الآخرة 1444 الموافق 8 يناير/ كانون الثاني 2023