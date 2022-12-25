الكستناء.. ملكة الجلسات الشتوية تعرف على فوائدها، لا تخلوا ليالي البرد القارسة، والجمعات العائلية حول الموقد بدون كستناء.

فالكستناء فاكهة الشتاء اللذيذة، التي تحتوي على سعرات حرارية أقل مقارنة بأنواع أخرى من المكسرات.

سنعرض لكم من موقع "الرسالة نت" بعض فوائد الكستناء، والطريقة الصحيحة للتحضير لما لها من فوائد عديدة.

ما هي فوائد الكستناء؟

تحتوي الكستناء على كمية كبيرة من "فيتامين سي"، مئة غرام من الكستناء ستوفر 30% من الكمية اليومية الموصى بها.

وتحتوي الكستناء على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة.

والتي ترتبط بالعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والسرطان.

وتعتبر الكستناء أيضا مصدرًا جيدا للبوتاسيوم المعدني، 100 غرام من الكستناء توفر خمس الكمية اليومية من البوتاسيوم التي نحتاجها.

والبوتاسيوم مهم لصحة القلب ويساعد في تنظيم ضغط الدم.

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وتعتبر غنية بالألياف الغذائية، 100 غرام منها تحتوي على كمية من الألياف تساوي شريحتين من الخبز الكامل.

وتساعد الألياف على الهضم، وتغذي بكتيريا الأمعاء، وتساعد على إنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة تقلل الالتهاب وتحسن نسبة السكر في الدم.

بينما تحسن الكستناء السيطرة على نسبة السكر في الدم بسبب عدد من الخصائص المثيرة للاهتمام.

و تحتوي على الألياف التي قد تساعد في منع ارتفاع مستويات السكر في الدم، كما وتساعد الكستناء في إنقاص الوزن.

ويرجع السبب في ذلك أن الألياف فيها تبطئ هضم الطعام وتزيد من إنتاج الهرمونات التي تثبط شهيتنا.

وتشير الدراسات إلى أن الكستناء لها خصائص محتملة ضد النمو السرطاني في الجسم، وتثبط نمو وانتشار أنواع مختلفة من الخلايا السرطانية.

طريقة تحضير الكستناء

يمكنك تحميص الكستناء، في الفرن أو طهيها في الماء، ولكن قبل ذلك، من المهم ثقب القشرة لمنعها من الانفجار، بمجرد طهي الكستناء، يصبح من السهل إزالة قشرها حتى تتمكن من الاستمتاع بها كوجبة خفيفة لذيذة.

نصائح عند شراء الكستناء

عند اختيار الكستناء، من المهم التأكد من أنها لامعة وثقيلة بالنسبة لحجمها وخالية من الشوائب. لا تستخدم الكستناء التي بدأت في الانكماش والجفاف.

ويمكن التحقق من ذلك عن طريق هز الثمرة، إذا كانت تصدر صوتًا، فهذا يعني أن عملية الجفاف قد بدأت.

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