المبادرة الدرزية: حكومة نتنياهو تستوجب تمسكا أكبر بالثوابت والوطن

قال غالب سيف رئيس المبادرة الدرزية لمناهضة التجنيد، إن حكومة بينامين نتنياهو، أخطر من وصفها يمينية متطرفة؛ "بل هي حكومة فاشية".

وأكد سيف في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن هذه الحكومة تمثل أبشع عناوين العنصرية وخطرها لن يستثني أي مكون فلسطيني.

وأضاف: "لن يكون أحد في مأمن لا الدرزي ولا أي مكون آخر، والجميع يتفق أن هذه الحكومة هي الأكثر فاشية".

وذكر سيف أنّ الحل الوحيد يكمن في التمسك بالثوابت والوطن والابتعاد عن الاحتلال ومناهضة وجوده كل بأدواته الممكنة.

وأكد ضرورة تفعيل لجنة المتابعة العليا في الداخل، وتعزيز دورها؛ لتمثل حالة وطنية جامعة قوية وفعالة لصالح شعبنا بالداخل، وفقا لتوصيفه.