وزارة التموين.. بدء بيع السلع بأسعار رخيصة من أول يناير 2023، تعرف على الأسعار ومراكز البيع ، حيث قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ، إن الحكومة بدأت الاستعدادات لتخصيص منافذ لبيع البضائع بأسعار مخفضة ابتداء من الأول من يناير المقبل وحتى عيد الفطر بالتنسيق بين وزارات الدولة. التوريد والتنمية المحلية والصناعة والتجارة بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات.

مصر: بيع البضائع بأسعار مخفضة ابتداء

وأضاف خليل ، أن وزارة التموين شكلت مجموعات عمل لفحص كميات البضائع والشحنات التي يتم تخليصها عبر الموانئ المصرية ، ومراقبة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والشركة. قيام البنك المركزي بتخليص البضائع والرسائل في الموانئ وتوفير الأموال اللازمة. لديها عملة أجنبية والتنسيق مع البنوك لتخليص البضائع وفق جدول زمني محدد.

وزارة التموين المصرية

أكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ، أنه سيتم طرح جميع المنتجات بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة ، خاصة المواد الخام واحتياجات الإنتاج للمصانع والمنتجات الغذائية ، مع إعطاء الأولوية لمنح الائتمان للمنتجات الغذائية من أجل زيادة المخزونات. خلال فترة آمنة. ضمان ثبات واستقرار المواد الخام خلال الأسابيع القليلة المقبلة للحد من الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية التي تطال جميع دول العالم.