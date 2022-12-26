تعرف على موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية؟ وكم قيمتها؟ يبحث الكثير من المواطنين في قطاع غزة، عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.

متى موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية؟

وفي وقت سابق، أعلن وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون ، عن تأجيل صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من شيكات الشؤون الاجتماعية لعام 2022 حتى بداية العام المقبل 2023.

قال المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون ، في بيان صحفي ، إنه تقرر تأجيل دفع القسط الثالث من مخصصات الحالات المخصصة للأسر الفقيرة ، من كانون الأول (ديسمبر) إلى كانون الثاني (يناير) المقبل 2023.

شيكات الشؤون الاجتماعية

وأوضح المدهون أن الشيكات ستصرف خلال شهر يناير المقبل لكنه لم يحدد بعد التاريخ الذي ستُصرف فيه المخصصات، مؤكداً أنها ستكون في شهر يناير المقبل.

وتنتظر على أحر من الجمر الأسر الفقيرة صرف شيكات الشئون الاجتماعية، ومع نهاية العام الحالي يكثر البحث عن آخر مستجدات شيكات الشؤون الاجتماعية وموعد الدفعة الثالثة والأخيرة منها.

وتعتبر مخصصات الشؤون الاجتماعية مصدر دخل للآلاف من العائلات المستورة في قطاع غزة نظراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه القطاع.