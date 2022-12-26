رابط فحص تصاريح العمال في إسرائيل 2022 الاستعلام الحكومي ، قامت وزارة العمل في قطاع غزة ، صباح اليوم ، بتحديث القائمة الخاصة بتعيين المسجلين للعمل في الأراضي المحتلة ، وتتم المراجعة من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن.

وأكدت وزارة العمل ، أنها تحدد الدور من خلال خمس مجموعات ملونة ، يعرف من خلالها المواطن في أي فئة يفترض أن يكون دوره.

رابط فحص تصاريح العمال في إسرائيل 2022 الاستعلام الحكومي

وقد تزايدت مؤخراً عمليات البحث عن رابط فحص تصاريح العمل في إسرائيل 2022 الدفعة الجديدة، لذا نقدم لكم رابط فحص تصاريح العمال 2022.

ومن خلال الدخول عبر (الرابط التالي)، يمكنكم فحص حالة تصاريح العمل 2022 برقم الهوية والاستعلام عن كافة التصاريح، ومنها التصاريح الفعالة، والتصاريح المنتهية.

صاريح العمل الجديدة

كشفت وزارة العمل بغزة عن الآلية الجديدة لاستلام تصاريح العمل في الداخل المحتل، عقب اتخاذ الاحتلال منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي إجراءات جديدة.

وأكدت والعمل بغزة أن، الاحتلال ألغى العمل بالتصاريح الورقية، واكتفى بإصدار التصاريح إلكترونيا.

وقالت وزارة العمل: "إنها استلمت تصاريح العمل التي صدرت نهاية شهر أكتوبر الماضي من الشؤون المدنية الأسبوع المنصرم، ما سبب تأخر مغادرة العمال رغم صدور تصاريحهم، وذلك لوجود العديد من الاجراءات التي تتطلب التنسيق مع هيئة المعابر والشؤون المدنية".

وأوضحت العمل بغزة أنها ستقوم باستلام التصاريح وإدخالها على النظام الإلكتروني المتصل مع هيئة المعابر، وإبلاغ أصحابها بإمكانية المغادرة على الفور.

ومن خلال الدخول عبر (الرابط التالي)، يمكنكم فحص حالة تصاريح العمل 2022 برقم الهوية والاستعلام عن كافة التصاريح، ومنها التصاريح الفعالة، والتصاريح المنتهية.