ناشط عماني للرسالة: لا مكان للتطبيع في بلادنا

أكدّ الناشط السياسي العماني محمد الفرازي، أنّ الشعب العماني يقف بغالبيته الساحقة خلف رفض التطبيع والمطبعين، ويصطف سدا منيعا تجاه محاولات التطبيع.

وقال الفرازي لـ"الرسالة نت" إنّ الإرادة الشعبية العمانية لديها مناعة من مسار التطبيع؛ لهذا لم تنجح محاولات دمج السلطنة فيما يسمى بالاتفاقات الإبراهيمية.

وأضاف: "تشديد القوانين ذات العلاقة يصب في اتجاه تقييد أي محاولة تطبيعية وهذا ينسجم مع الإرادة الشعبية العمانية".

و يناقش مجلس الشورى العماني اليوم الإثنين، مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 لعام 1972، الخاص بمقاطعة دولة الاحتلال.

وتُعد السلطنة من أوائل الدول العربية التي أصدرت قانونًا خاصًا لمقاطعة الاحتلال، حيث أصدر السلطان الراحل قابوس بن سعيد المرسوم السلطاني رقم 1972/9 بشأن مقاطعة الاحتلال.