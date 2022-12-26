مستوطنون يعتدون على منازل ومركبات الفلسطينيين في نابلس

اعتدى المستوطنون الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، على منازل ومراكب الفلسطينيين بمناطق متفرقة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن مجموعات من المستوطنين هاجمت أطراف بلدة بورين واعتدت على منزل المواطن سلطان الهندي بالحجارة، وأحرقت حافلة صغيرة بجوار المنزل.

وفي بلدة عوريف، هاجم مستوطنون البلدة وأحرقوا مركبة للمواطن محفوظ محمود شحادة في المنطقة الشمالية الشرقية، واعتدوا بالحجارة على منزل نجله.

أما في حوارة، اعتدى مستوطنون على مركبة المواطن طاهر سماعنة بالحجارة قرب دوار سلمان الفارسي في البلدة، وحطموا زجاجها.

وتشهد الضفة الغربية منذ أشهر تصعيدًا ملحوظًا في التوتر والأوضاع الميدانية جراء اقتحامات واعتقالات إسرائيلية تفجر اشتباكات بين جيش الاحتلال والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى.

يُذكر أن اعتداءات المستوطنين ارتفعت وتيرتها مؤخرًا، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 833 اعتداءً، خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.