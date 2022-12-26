عبر الهاتف.. عمانيون يصوّتون لاختيار مجالسهم البلدية

أسفرت أول انتخابات بلدية في سلطنة عُمان عبر تصويت الهواتف الذاكية، أمس الأحد، عن مشاركة 39.42 %.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية، أن "عدد الناخبين المصوّتين في انتخابات أعضاء المجالس البلدية بلغ 288 ألفا و469 ناخبا وناخبة بنسبة 39.42 بالمئة"، بعد انتهاء أعمال الفرز إلكترونيا.

وكان يحق التصويت إلكترونيا لـ731 ألفا و767 ناخبا بينهم 347 ألفا و965 ناخبة، وفق معلومات رسمية.

وأمس الأحد، بدأ ناخبون عمانيون التصويت لأول مرة من خلال الهواتف الذكية عبر تطبيق "انتخب"، الذي أطلقته وزارة الداخلية، وذلك لاختيار أعضاء المجاس البلدية، وعددهم 126 موزعين على 63 ولاية.

وتتطلب عملية الاقتراع توافر هاتف ذكي مُعزز بخاصية اتصال المدى القريب (NFC)، واتصال بشبكة الإنترنت، وبطاقة شخصية سارية المفعول، وأن يكون الناخب مُقيّدًا في السجل الانتخابي.

وأُجريت أول انتخابات بلدية بالدولة الخليجية في ديسمبر/ كانون الأول 2012، وانتُخب فيها 192 عضوا قبل أن يرتفع العدد إلى 202 في انتخابات 2016، فيما تعد هذه الانتخابات الثالثة بتاريخ البلاد.

وهذا الاقتراع عن بعد عبر الهواتف الذكية في انتخابات بلدية هو الأول عربيا.